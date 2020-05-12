Boks tarihinin efsanesi Mike Tyson ringlere çıkmaya hazırlanıyor
Boks efsanesi Mike Tyson, koronavirüsle mücadele kapsamında yeniden ringlere çıkmaya hazırlanıyor. Halen en genç Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu ünvanını elinde bulunduran Tyson'ın rakibinin Holyfield olacağı iddia edildi.
Eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, 15 yıllık bir aradan sonra olası bir geri dönüşü işaret etti. Tyson, Instagram hesabında son idmanından bir görüntü kolajı paylaştı. Birkaç saat içinde, fiziksel olarak iyi görünen Tyson'ın yumruk kombinasyonlarını içeren klip, üç milyondan fazla görüntüleme aldı.
TYSON'IN RAKİBİ HOLYFIELD
"Geri döndüm" paylaşımında bulunan Tyson, 2005'ten beri profesyonel bir boks çaına çıkmadı. Sky'da yer alan habere göre ise Tyson'ın eski rakiplerinden Holyfield, geliri Covid-19 mağdurlarına bağışlanmak üzere yapılacak bir gösteri maçına açık olduğunu söylemişti.
Holyfield'ın bu demeci ve Tyson'un idman videolarından sonra efsane ikilinin yıllar sonra bir yardım ve gösteri maçında tekrar ringe çıkabileceği yönünde haberler ağırlık kazandı. İkili, 90'larda Tyson'ın Holyfield'ın kulağını ısırdığı maç dahil iki kez karşılaşmış, iki maçı da Tyson rakibine kaybetmişti.
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