12 Mayıs 2020, Salı
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Formula 1'de Sebastian Vettel'den sevenlerini üzecek haber

Formula 1 takımlarından , 2020 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek olan Alman pilotu ile yeni sözleşme imzalanmayacağını açıkladı. Sebastian Vettel, Ferrari takımından 2020 sezonu sonunda ayrılacak.

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F1'DE AYRILIK! SEVENLERİNİ ÜZECEK HABER
'den yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki sürücü ile 2015'ten itibaren yarıştığı ve 14 birincilik elde ettiği takım arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Vettel ile geçen sezondan beri takım arkadaşı olan Charles Leclerc, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dışarıdan öyle algılanmasa da aralarında büyük saygı olduğunu ve kendisinden çok şey öğrendiği Vettel ile aynı takımda yarışmaktan onur duyduğunu ifade etti.

takımıyla 2010-2013 sezonları arasında üst üste 4 şampiyonluk kazanan Vettel, Ferrari adına mücadele ettiği 2017 ve 2018'de yaklaştığı şampiyonluğu, sezonun ikinci bölümündeki hatalar sonrası Mercedes'ten 'a kaptırmıştı.

Son yıllarda yaptığı hatalar sebebiyle eleştirilen Vettel, 2019'daki performansıyla da tecrübesiz takım arkadaşı Leclerc'in gölgesinde kalmıştı.

Alman sürücünün 240 yarışlık kariyerinde 53 birinciliği ve 57 "pole pozisyonu" bulunuyor.

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