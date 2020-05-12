12 Mayıs 2020, Salı
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İtalya Serie A için flaş karar!

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) ne zaman yeniden başlayacağının, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma eğrisinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020
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İTALYA SERİE A İÇİN FLAŞ KARAR!

Serie A'nın geleceğini TG1 kanalına değerlendiren Bakan Spadafora, "İhtiyatlı olma çizgisi takip edilmesi gereken doğru yoldur. Futbol şampiyonasının ne zaman yeniden başlayacağına karar vermek için bulaşma eğrisinin nasıl gittiğini bir hafta daha gözlemlememiz gerekiyor." dedi.

Spadafora, "Eğer Futbol Federasyonu (FIGC), (tıbbi güvenlik koşullarıyla ilgili) tüm yönlendirmelerini protokolüne dahil ederse takımlar, antrenmanlarına toplu halde 18 Mayıs'tan itibaren devam edebilecek. Bilim Kurulunun yönergesine göre, bir sporcuda ya da teknik ekipten birinde Kovid-19 çıkması durumunda bütün takım 14 günlük karantinaya tabi tutulacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Spadafora, konuya ilişkin Sağlık Bakanı Roberto Speranza ile ortak bildiri de imzaladı.

İBRAHİMOVİC MİLANO'YA DÖNDÜ
Serie A takımlarının büyük bölümü oyuncularını hem Kovid-19 testinden geçirmeye hem de bireysel idman programı uygulamaya başladı.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Milan'ın 38 yaşındaki İsveçli yıldız golcüsü , özel uçakla ülkesi İsveç'ten Milano'ya geldi.

İbrahimovic'in Milan'ın tesisleri Milanello'da kendisini iki haftalık karantinaya aldığı, takım arkadaşlarından ayrı şekilde bireysel idman yapabileceği bildirildi.

Juventus'un Portekizli yıldızı da geçen hafta ülkesinden Torino'ya gelerek takımının kampına dahil olmuştu.

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İtalya Serie A yeniden başlayacak mı? Flaş açıklama İTALYA SERİE A YENİDEN BAŞLAYACAK MI? FLAŞ AÇIKLAMA

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