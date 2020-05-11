Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci planı belli oldu
Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Başakşehir'in milli yıldızı İrfan Can Kahveci transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli kulüp genç oyuncu için temaslarını hızlandırdı. İşte Fenerbahçe'nin Kahveci planı.
Gelecek sezonun şampiyonluğa oynayacak kadrosunu kurmak için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da oyuncu transferinde hedefindeki isimlerden vazgeçmiyor.Orta sahaya iki yönlü bir oyuncu almak isteyen Sarı-Lacivertliler, daha önce de gündemine gelen Başakşehir'in yıldız futbolcularından İrfan Can Kahveci için bir kez daha harekete geçti.
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