11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci planı belli oldu

Adı uzun süredir ile anılan 'in milli yıldızı İrfan Can transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli kulüp genç oyuncu için temaslarını hızlandırdı. İşte Fenerbahçe'nin Kahveci planı.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020
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FENERBAHÇE'NİN İRFAN CAN KAHVECİ PLANI BELLİ OLDU

Gelecek sezonun şampiyonluğa oynayacak kadrosunu kurmak için teknik direktör arayışlarını sürdüren bir yandan da oyuncu transferinde hedefindeki isimlerden vazgeçmiyor.Orta sahaya iki yönlü bir oyuncu almak isteyen Sarı-Lacivertliler, daha önce de gündemine gelen 'in yıldız futbolcularından İrfan Can için bir kez daha harekete geçti.

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