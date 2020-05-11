11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de sular durulmuyor! 8 ismin bileti kesildi

yönetimi, gelecek sezon için kadro planlamasını yaptı. Verim alınamayan oyuncularla yollar ayrılacak. Yönetim ilk etapta gönderilecek 8 futbolcunun isimlerini belirledi. İşte Fenerbahçe'deki operasyonun ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 11.05.2020
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F.BAHÇE'DE SULAR DURULMUYOR! 8 İSMİN BİLETİ KESİLDİ

'de teknik direktör arayışları devam ederken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya başladı. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli yöneticiler birçok yıldız futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Gelecek sezon ekonomik anlamda da rahatlamak isteyen Fenerbahçe'de en az 8 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte o isimler...

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