Fenerbahçe'de sular durulmuyor! 8 ismin bileti kesildi

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya başladı. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli yöneticiler birçok yıldız futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Gelecek sezon ekonomik anlamda da rahatlamak isteyen Fenerbahçe'de en az 8 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte o isimler...