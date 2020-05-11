Fenerbahçe'de sular durulmuyor! 8 ismin bileti kesildi
Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon için kadro planlamasını yaptı. Verim alınamayan oyuncularla yollar ayrılacak. Yönetim ilk etapta gönderilecek 8 futbolcunun isimlerini belirledi. İşte Fenerbahçe'deki operasyonun ayrıntıları...
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya başladı. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli yöneticiler birçok yıldız futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı.
Gelecek sezon ekonomik anlamda da rahatlamak isteyen Fenerbahçe'de en az 8 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte o isimler...
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