07 Mayıs 2020, Perşembe
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Fenerbahçe iddialara son noktayı koydu!

, 18 yaşındaki İranlı forvet 'in sözleşmesinin feshedildiği iddialarını yalanladı. Kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin iptaline yönelik alınmış bir karar yoktur" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 07.05.2020
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FENERBAHÇE İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU!
Sarı-lacivertli kulüp, basınında yer alan 'in sözleşmesinin feshedildiği yönündeki haberleri yalanladı. Kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin iptaline yönelik alınmış bir karar yoktur" ifadelerine yer verildi.

18 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalamış ve 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiralanmıştı. İstanbulspor'da sadece 7 maçta şans bulan genç santrfor, gol ve asist üretememişti. Devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen İranlı oyuncu, sarı-lacivertli formayı yalnızca 1 resmi maçta ve yalnızca 4 dakika giyebildi.

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