Fenerbahçe iddialara son noktayı koydu!
Fenerbahçe, 18 yaşındaki İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddialarını yalanladı. Kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin iptaline yönelik alınmış bir karar yoktur" ifadelerine yer verildi.
Sarı-lacivertli kulüp, İran basınında yer alan Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği yönündeki haberleri yalanladı. Kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin iptaline yönelik alınmış bir karar yoktur" ifadelerine yer verildi.
18 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalamış ve TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiralanmıştı. İstanbulspor'da sadece 7 maçta şans bulan genç santrfor, gol ve asist üretememişti. Devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen İranlı oyuncu, sarı-lacivertli formayı yalnızca 1 resmi maçta ve yalnızca 4 dakika giyebildi.
18 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalamış ve TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiralanmıştı. İstanbulspor'da sadece 7 maçta şans bulan genç santrfor, gol ve asist üretememişti. Devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen İranlı oyuncu, sarı-lacivertli formayı yalnızca 1 resmi maçta ve yalnızca 4 dakika giyebildi.
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