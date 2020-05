ABD'deki milli tenisçi: Koronavirüse hazırlıksız yakalandık!

Kişisel bilgilerinizden, Amerika'daki yaşamınızdan bahseder misiniz?

Merhaba, ben Ege Tomey. 22 yaşındayım. Dört yıldır Amerika'da yaşıyorum. Amerika serüvenim tenisle başladı. Üniversitede tenis de oynamak istiyordum. Tenisten vazgeçmek istemiyordum. Bu yüzden Amerika'ya gelmeye karar verdim. Tenise de annem sayesinde başladım 6-7 yaşlarında. Hem ilkokula hem tenise başladım aynı zamanda. Annem de tenis oynuyordu. Böylece Amerika'daki antrenörlerle konuşmaya başladım Amerika'ya gelmek için. Washington State'teki antrenörler İzmir'e geldi. Onlarla konuştuktan sonra Washington State Pullman'da yaşamaya karar verdim. Seattle'a 1-2 saat uzaklıkta bir yerde. Yaklaşık 3 yıl orada yaşadım. Son senemde Sacramento State California'ya transfer oldum. Ve Amerika serüvenim böyle başladı.

Amerika'daki koronavirüs süreci nasıl devam ediyor? Şu anda durum nedir?

Amerika'daki koronavirüs süreci zorlu geçiyor. Amerika'daki insanlar hazırlıksız yakalandı virüse. Kimse bu kadar büyük bir şey olacağını beklemiyordu. Şu an benim yaşadığım şehir Sacramento'da olan vaka sayısı 1200'e yakın ve ölenlerin sayısı 47. California Eyaletinde toplam 52 bine yakın vaka var ve ölenlerin sayısı 2300'ü geçiyor. Tabiki çok zorlu, herkes inanılmaz derecede dikkat etmeye başladı. Çünkü herkes hazırlıksız yakalandı.

İhtiyaçlarınızı gidermek için markete, eczaneye çıktığınızda neler hissediyorsunuz?

İhtiyaçlarımı gidermek için markete veya eczaneye çıktığımda herkes gibi bir korku oluyor içimde. Hatta 2 gün önce oda arkadaşımla beraber markete gittik. İnanılmaz bir sıra vardı. "Acaba başka bir yere mi gitsek?" diye düşündük. Hafta sonu gittiğimiz için de oldukça kalabalıktı. O yüzden daha çok hafta içi markete gitmeye çalışıyoruz. Kesinlikle maskesiz almıyorlar. Maske takmak zorundayız içeri girerken ve teker teker alıyorlar herkesi. Bu süreçte herkes gibi zorlanıyoruz.

Amerika'da sokağa çıkma yasağını insanlar neden protesto ediyor?

Sokağa çıkma yasağı bazı insanlarda ters tepki oluşturdu. Bu yasağı protesto etmeye başladılar. Buradaki insanlar rahata çok alışık olduğu için 1 aydan fazla süren sokağa çıkma yasağından dolayı protestoya başladılar.

Evde nasıl zaman geçiriyorsunuz? Tenis antrenmanlarını nerede gerçekleştiriyorsunuz?

Evde zaman hızlı geçiyor diyemem. Sabahları uyanıp kahvaltımı yapıyorum. Genelde hafta içi online derslerim oluyor, katılmak zorunda olduğum. Derslerim bittikten sonra evde spor yapmaya çalışıyorum. Her gün dışarıda yürüyüş yapıyorum. Haftada 1-2 defa da tenis oynamaya çalışıyorum. Kampüste de kimse olmuyor. Sadece iki kişi tenis kortunda antrenman yapıyoruz, her gün olmamak şartıyla. Günlerim böyle geçiyor. Ama her zaman aktif kalmaya çalışıyorum. Çünkü tenis oynuyorsan çok fazla aktif olman gerekiyor. Ben bir aydan fazladır evde olduğum için bu durum beni çok geriletti. Ama tabii ki her gün sporumu yaparak tekrardan eski formumu kazanmaya çalışıyorum.

Virüs tehlikesini geride bırakınca yapacağınız ilk şey nedir?

Salgını geride bırakınca ilk yapacağım şey büyük ihtimalle Türkiye'ye gitmek olur. Ve ailemle, annemle güzel bir tatil yapmak olur diye düşünüyorum. Umarım bu süreci en kısa zamanda ve sağlıklı bir şekilde atlatırız.