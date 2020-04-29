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Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup kararını bildirdi

Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 44 puanla 5. sırada bulunan 'ta gözler Sergen Yalçın'a çevrildi. Sergen Yalçın'ın Feyenoord'a kiralanan için görüşünü yönetime bildirdi.

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Giriş Tarihi: 29.04.2020
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SERGEN YALÇIN OĞUZHAN ÖZYAKUP KARARINI BİLDİRDİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken takımlar bu sürede gelecek sezonun kadro planlamasına yönelik çalışmalarına hız verdi. 'ta bu sezon sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan ve devre arasında Feyenoord'a kiralanan 'un sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilirken teknik direktör Sergen Yalçın konuyla ilgili görüşünü yönetime iletti.

Takvim'in haberine göre Yalçın; Özyakup'la ilgili olarak yönetime, "Onunla ilgili önemli planlarım var. Yeni sezonda Oğuzhan'ın kapasitesini en üst düzeye yükseltmek düşüncesindeyim. Ondaki potansiyeli gün ışığına çıkarmamız lazım." şeklinde görüş bildirdi.

Haberde Yalçın'ın, Özyakup'la telefon görüşmesi yaptığı belirtilirken bu görüşmede Yalçın'ın oyuncudan, takımdan ayrılmayı düşünmemesini istediği vurgulandı.

2012'de transfer olduğu Beşiktaş'ta 268 resmi maçta görev alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 31 gol atıp 57 asist yaptı.

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