Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup kararını bildirdi
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 44 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş'ta gözler Sergen Yalçın'a çevrildi. Sergen Yalçın'ın Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup için görüşünü yönetime bildirdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken takımlar bu sürede gelecek sezonun kadro planlamasına yönelik çalışmalarına hız verdi. Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan ve devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'un sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilirken teknik direktör Sergen Yalçın konuyla ilgili görüşünü yönetime iletti.
Takvim'in haberine göre Yalçın; Özyakup'la ilgili olarak yönetime, "Onunla ilgili önemli planlarım var. Yeni sezonda Oğuzhan'ın kapasitesini en üst düzeye yükseltmek düşüncesindeyim. Ondaki potansiyeli gün ışığına çıkarmamız lazım." şeklinde görüş bildirdi.
Haberde Yalçın'ın, Özyakup'la telefon görüşmesi yaptığı belirtilirken bu görüşmede Yalçın'ın oyuncudan, takımdan ayrılmayı düşünmemesini istediği vurgulandı.
2012'de transfer olduğu Beşiktaş'ta 268 resmi maçta görev alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 31 gol atıp 57 asist yaptı.
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