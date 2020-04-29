Galatasaray'da son sürpriz Emre Çolak!
Sarı-Kırmızılı kulüpte başlayan yerli operasyonunda gözünü yuvaya çeviren bir başka isim de Emre Çolak oldu. Avrupa’da top koşturan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Deportivo ile olan kontratı sezon sonunda bitiyor.
Galatasaray altyapısında yetişen ve uzun yıllar takıma hizmet eden, uzun süredir Avrupa'da top koşturan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Deportivo ile olan kontratı sezon sonunda bitiyor. Emre Çolak'ın düşük bir bedel karşılığında da olsa Galatasaray'a geri dönmek istediği bildirildi.
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