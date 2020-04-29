29 Nisan 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da son sürpriz Emre Çolak!

Sarı-Kırmızılı kulüpte başlayan yerli operasyonunda gözünü yuvaya çeviren bir başka isim de oldu. Avrupa’da top koşturan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Deportivo ile olan kontratı sezon sonunda bitiyor.

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Giriş Tarihi: 29.04.2020
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GALATASARAY'A BÜYÜK SÜRPRİZ! SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

altyapısında yetişen ve uzun yıllar takıma hizmet eden, uzun süredir Avrupa'da top koşturan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Deportivo ile olan kontratı sezon sonunda bitiyor. 'ın düşük bir bedel karşılığında da olsa Galatasaray'a geri dönmek istediği bildirildi.

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