Garry Rodrigues son kararını verdi
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Garry Rodrigues, kariyeri hakkında son kararını verdi. Arap basınına göre 29 yaşındaki oyuncu kulübüne geri dönmek istemiyor.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad Cidde'den transfer ettiği Garry Rodrigues, kariyeri hakkında son kararını verdi.
Arap basınına göre 29 yaşındaki oyuncu kulübüne geri dönmek istemiyor. Sarı-Lacivertliler'in 2 yıl için senelik 2 milyon Euro üzerinden kiraladığı Rodrigues'in, kulübüyle görüştüğü ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söylediği gelen haberler arasında yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Ajax Ryan Babel kararını verdi
- NBA takımlarından flaş karar! Tesislerini açacaklar
- Galatasaray'a büyük şok! Görevi bırakıyor mu?
- Beşiktaş'ta flaş Oğuzhan gelişmesi!
- Aslan bombayı patlatıyor! Milli futbolcuyla...
- Ronaldo'dan flaş koronavirüs açıklaması
- Radamel Falcao'dan flaş ayrılık açıklaması
- Hollandalı yıldızdan futbola dönüş sinyali
- Bakan Kasapoğlu'ndan sporculara tesis müjdesi
- Yunanistan'da bahis şoku: Olympiakos küme...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolar kririk seviyenin altında! 27 Nisan dolar kuru son durum! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira oldu?
- Son dakika: Altın fiyatları ne oldu? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Nisan canlı altın fiyatları
- Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?
- Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)
- Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?
- A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte indirim listesi...
- Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?
- Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?
- Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?
- 0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?