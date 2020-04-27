Galatasaray'a büyük şok! Abdurrahim Albayrak görevi bırakıyor mu?
Corona virüsü yenen Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sağlığı bu süreçte zarar gördü. Albayrak’ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray’da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.
Galatasaray'da 6 sene yöneticilik yapan ve 6 şampiyonluk yaşayan Abdurrahim Albayrak için önümüzdeki sezon son olabilir... Öyle ki Sarı- Kırmızılı kulübün ikinci başkanına, yöneticiliği bırakması için ailesinden büyük bir baskı var. Mart ayında korona virüse (KOVID-19) yakalanan ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Albayrak, oldukça sancılı bir süreç geçirdi.
AİLESİ BASKI YAPIYOR
Fanatik'in haberine göre; Daha önce kalbine stent takılan, tansiyon problemi de bulunan Albayrak, hem kendisi çok korktu hem de sevenlerini korkuttu. Özellikle Albayrak'ın oğullarının, bu süreçte tam 10 kilo veren babalarının artık stresten uzak kalmasını istedikleri ve Galatasaray'da yöneticiliği bırakması konusunda baskı yaptıkları öğrenildi.
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