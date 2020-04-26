Belarus Premier Lig'de bugün 3 maç oynanacak
Dünyanın önde gelen liglerinin neredeyse hepsinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ligler durduruldu. Belarus Premier Lig'inde ise futbol maçları oynanmaya devam ediyor. İşte 26 Nisan Pazar günü oynanacak 3 karşılaşmanın programı...
Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın neredeyse tamamına yakın ülkede futbol durmuşken, Belarus'da maçlar oynanmaya devam ediyor.
Belarus Premier Lig'in 6. haftasına bugün 3 müsabakayla devam edilecek.
26 Nisan Pazar günün programın şöyle:
14:00 Slutsk - Belshina
16:00 Torpedo Zhodino - Rukh Brest
18:00 Isloch Minsk - Vitebsk
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