26 Nisan 2020, Pazar
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Belarus Premier Lig'de bugün 3 maç oynanacak

Dünyanın önde gelen liglerinin neredeyse hepsinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ligler durduruldu. Belarus 'inde ise futbol maçları oynanmaya devam ediyor. İşte 26 Nisan Pazar günü oynanacak 3 karşılaşmanın programı...

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Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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BELARUS PREMİER LİG'DE BUGÜN 3 MAÇ OYNANACAK

Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın neredeyse tamamına yakın ülkede futbol durmuşken, Belarus'da maçlar oynanmaya devam ediyor.

Belarus 'in 6. haftasına bugün 3 müsabakayla devam edilecek.

26 Nisan Pazar günün programın şöyle:

14:00 Slutsk - Belshina
16:00 Torpedo Zhodino - Rukh Brest
18:00 Isloch Minsk - Vitebsk

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