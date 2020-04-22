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Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması

, bir süredir ülkesi Norveç'te bulunan golcüsü hakkında açıklama yaptı. Bordo mavililer, Alexander Sörloth'un Türkiye'ye döndüğünü açıkadı.

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Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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TRABZONSPOR'DAN SÖRLOTH AÇIKLAMASI

Kulübü, özel izinle ülkesi Norveç'e giden bordo mavili futbolcu 'un Türkiye'ye döndüğünü ve karantina sürecine girdiğini açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Özel izinle ülkesi Norveç'e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10'da özel uçakla ülkesi Norveç'ten Trabzon'a gelerek karantina sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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