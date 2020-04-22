Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması
Trabzonspor, bir süredir ülkesi Norveç'te bulunan golcüsü Alexander Sörloth hakkında açıklama yaptı. Bordo mavililer, Alexander Sörloth'un Türkiye'ye döndüğünü açıkadı.
Trabzonspor Kulübü, özel izinle ülkesi Norveç'e giden bordo mavili futbolcu Alexander Sörloth'un Türkiye'ye döndüğünü ve karantina sürecine girdiğini açıkladı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Özel izinle ülkesi Norveç'e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10'da özel uçakla ülkesi Norveç'ten Trabzon'a gelerek karantina sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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