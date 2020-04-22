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Galatasaray'a kötü haber! Ryan Babel elde kaldı

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Giriş Tarihi: 22.04.2020
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GALATASARAY'A KÖTÜ HABER! RYAN BABEL ELDE KALDI

'ın büyük beklentilerle ettiği Hollandalı oyuncusu , elde kaldı. Sarı kırmızılılar Ajax'tan geri dönen futbolcuyu 'nın Anderlecht takımına satmayı planlıyordu. Sarı kırmızılı takıma kötü haberi Hollandalı gazeteci verdi.

'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı , Hollanda ekibinin yeni sezonda kadrosunda tutmak istemediği isimlerden biri konumunda. Hollandalı oyuncu, Galatasaray'ın da yeni sezon planları arasında yer almıyor.

BABEL'İN TRANSFERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Fanatik'in haberine göre; Ryan Babel için ise son dönemde Anderlecht ve Lille kulüplerinin devrede olduğu belirtiliyordu. Hollandalı gazeteci , Veronica Inside'da katıldığı programda Anderlecht'in muhtemel Babel transferini değerlendirdi.

"BU RESMEN SAÇMALIK"
Flaş ifadeler kullanan Derksen, "Bu resmen saçmalık. Babel, hiçbir yerde iyi iş çıkarmadı. Sadece Fulham'da iyi oynadı. Son yıllarda her şeyi yanlış yapan Anderlecht, şimdi onu etmeyi düşünüyor. Nasıl olabilir? Bu sezon Ajax maçlarını hiç izlemediler mi?" dedi.

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