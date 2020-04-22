Galatasaray'a kötü haber! Ryan Babel elde kaldı
Galatasaray'ın büyük beklentilerle transfer ettiği Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, elde kaldı. Sarı kırmızılılar Ajax'tan geri dönen futbolcuyu Belçika'nın Anderlecht takımına satmayı planlıyordu. Sarı kırmızılı takıma kötü haberi Hollandalı gazeteci Johan Derksen verdi.
Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, Hollanda ekibinin yeni sezonda kadrosunda tutmak istemediği isimlerden biri konumunda. Hollandalı oyuncu, Galatasaray'ın da yeni sezon planları arasında yer almıyor.
BABEL'İN TRANSFERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Fanatik'in haberine göre; Ryan Babel için ise son dönemde Anderlecht ve Lille kulüplerinin devrede olduğu belirtiliyordu. Hollandalı gazeteci Johan Derksen, Veronica Inside'da katıldığı programda Anderlecht'in muhtemel Babel transferini değerlendirdi.
"BU RESMEN SAÇMALIK"
Flaş ifadeler kullanan Derksen, "Bu resmen saçmalık. Babel, hiçbir yerde iyi iş çıkarmadı. Sadece Fulham'da iyi oynadı. Son yıllarda her şeyi yanlış yapan Anderlecht, şimdi onu transfer etmeyi düşünüyor. Nasıl olabilir? Bu sezon Ajax maçlarını hiç izlemediler mi?" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'de sol bek krizi bitiyor!
- Galatasaray'da flaş Fernando Muslera gelişmesi!
- Yandaş'tan dikkat çeken Galatasaray açıklaması
- Podolski gözünü 'er meydanı'na dikti
- Robin Van Persie'den flaş Fenerbahçe itirafı!
- Beşiktaş Fenerbahçe'nin elinden kaptı!
- Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor!
- Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı?
- Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı
- Son dakika: Başkan Erdoğan Milli futbolcularla görüştü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- KPSS 2020/6 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- LGS Nisan ayı 2. örnek sorular listesi! MEB LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! 2020 LGS ne zaman?
- Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı?
- 23 Nisan şiirleri ve resimleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler
- BİM'in bu cuma indirimleri satışta! 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
- 22 Nisan Türkiye koronavirüs haritası! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu
- SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ne olacak? Uzmanlardan dikkat çeken yorum!
- Ramazan başlangıcı 2020: İlk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak?
- 22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı?
- BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...