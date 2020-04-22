Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken Galatasaray açıklaması
Galatasaray'ın transfer gözdesi Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, twitter hesabından sarı kırmızılı takımı takip etmesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.Sivasspor formasıyla sezonun en flaş performanslarından birine imza atan Mert Hakan Yandaş'ın adı,uzun süredir Galatasaray'la anılıyor. Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcuyla Avrupa takımları da yakından ilgilenirken, tercihini hangi yönde kullanacağı merak konusu haline geldi. Yıldız futbolcunun, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takip etmesi, "Mert Hakan Yandaş tercihini yaptı" yorumlarını beraberin de getirirken, genç yetenekten konuyla ilgili bir açıklama geldi.
'5 YIL ÖNCEKİ BİR OLAY'
Twitter hesabını 2015 yılının Mayıs ayında açtığını belirten Mert Hakan, "O dönem Yeşil Bursa takımında forma giyiyordum. 2015'te Galatasaray'ı takibe almıştım. Uzun süre Twitter'ı zaten kullanmadım. 5 yıl önceki bir olayın bugün olmuş gibi servis edilmesi çok etik değil. Ben hala Sivasspor'un sözleşmeli futbolcusuyum. Sivasspor için mücadelemi vermeye devam edeceğim"ifadelerini kullandı.
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