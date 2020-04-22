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Beşiktaş Fenerbahçe'nin elinden kaptı! Fabrice N’Sakala ile anlaşma sağlandı

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Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE'NİN ELİNDEN KAPTI!

Beşiktaş, 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek oyuncusu Fabrice N’Sakala ile anlaştı. Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız oyuncuyu siyah beyazlılar kadrolarına katarak rakibine ilk transfer çalımını atmış oldu.

Sezon sonunda Rebocho'nun kiralık kontratının bitip Fransa'ya dönecek olmasıyla birlikte takımın bir diğer sol beki 'in de sözleşmesinin bitecek olmasını göz önünde bulunduran Beşiktaş, transferde ilk hedefi bu bölge olarak belirlemişti.

N'SAKALA İÇİN DÜĞMEYE BASMIŞTI
Rebocho'ya ek olarak Caner'le de yol ayrımına sıcak bakan , Aytemiz 'un tecrübeli oyuncusu Fabrice N'Sakala için düğmeye basmıştı. Alanyaspor'la kontratı sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki sol bek konusunda hızlı hareket eden Kartal'ın, Fenerbahçe'nin de devrede olmasına rağmen oyuncunun eski hocası 'la çalışmak istemesi sebebiyle transferde mutlu sona ulaştığı öğrenildi.

OLDUKÇA İSTİKRARLI BİR İSİM
Fanatik'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar'ın, Demokratik Kongolu futbolcuyla 2+1 yıllığına el sıkıştığı ifade edildi. Tecrübeli ismin, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Başarılı ismin maaşının ilerleyen yıllarda 100'er bin Euro artacağı kaydedildi. N'Sakala, Alanyaspor formasıyla 4 sezonda 120 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü ortaya koymuştu.

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