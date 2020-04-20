Son dakika: Beşiktaş'tan önemli karar! Takım sahaya indi
Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de futbola ara verilmişti. Süper Lig'in ne zaman başlayacağı bilinmezliğini korurken, Beşiktaş antrenmanlara başladı.
Sergen Yalçın'ın isteğiyle antrenmanlara başladı Futrbolcular gruplar halinde çalışacak.
Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'in ne zaman başlayacağı bilinmezliğini korurken Beşiktaş, şimdiden sahaya indi.
Beşiktaş'ta yönetici Emre Kocadağ ile görüşen Sergen Yalçın, kulübün sağlık kurulunun Nevzat Demir Tesisleri'ni kontrol ederek, antrenman yapılır hale getirilmesini talep etmişti.
Siyah beyazlılarda Burak Atiba Ljajiç Umut Nayir ve Vida gibi isimler idmanda yer aldı.
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