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Son dakika: Beşiktaş'tan önemli karar! Takım sahaya indi

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Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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BEŞİKTAŞ'TAN ÖNEMLİ KARAR! TAKIM SAHAYA İNDİ

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de futbola ara verilmişti. 'in ne zaman başlayacağı bilinmezliğini korurken, antrenmanlara başladı.

Sergen Yalçın'ın isteğiyle antrenmanlara başladı Futrbolcular gruplar halinde çalışacak.

Corona virüsü nedeniyle 'in ne zaman başlayacağı bilinmezliğini korurken , şimdiden sahaya indi.

Beşiktaş'ta yönetici Emre Kocadağ ile görüşen Sergen Yalçın, kulübün sağlık kurulunun Nevzat Demir Tesisleri'ni kontrol ederek, antrenman yapılır hale getirilmesini talep etmişti.

Siyah beyazlılarda Burak Atiba Ljajiç Umut Nayir ve Vida gibi isimler idmanda yer aldı.

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