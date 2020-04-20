Galatasaray ve Beşiktaş'tan transfer rekabeti! Hedefteki isim Gonzolo Higuain
Corona virüs salgını İtalya'yı adeta yıktı geçti. Ülkede hayat henüz normale dönmezken, vaka ve ölüm sayılarında ciddi düşüşler başladı. Futbolun kalbi olan İtalya'da oyuncular, ülkeden ayrılmayı kafasına koydu. Juventus'un golcü oyuncusu Gonzolo Higuain takımdan ayrılacaklar arasında. Arjantinli golcü için Galatasaray ve Beşiktaş transfer rekabetine başladı.
Galatasaray ve Beşiktaş için Avrupa ve dünyayı sallayacak dev bir transfer iddiası geldi... Buna göre Süper Lig'in iki devi, şu anda Juventus'ta forma giyen, Arjantin Milli Takımı'nın süper golcüsü Gonzalo Higuain'e talip oldu.
Onzemondial.com adlı internet sitesinde yer alan haber şu şekilde aktarıldı;
Juventus'un Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain artık İtalya'da kendini özel hissetmiyor. Türkiye kulüpleri, yıldız futbolcuya, kendisini alabileceklerini bildirdi.
"HİGUAİN İTALYA'YA TEKRAR DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR"
Fotomaç'ın derlediği habere göre; Corona virüsü (koronavirüsü) krizinin İtalya'da çözülmesi beklenirken, Arjantin'e giden Gonzalo Higuain, Torino'ya geri dönemedi. Arjantinli forvet, özellikle annesinin ciddi hastalığından dolayı, corona virüsüne yakalanmak istemiyor. Bu sebeple Higuain, İtalya'ya tekrar dönmeyi düşünmüyor. Böylece Higuain'in Juventus hikayesi burada sona erebilir.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ ELİNDEN GELENİ YAPACAK!
SoccerLink'in aktardığı bilgilere göre, Galatasaray ve Beşiktaş, Higuain'i kadrosuna dahil etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacak. Ancak, Gonzalo Higuain için bir seçenek daha var. Boca Juniors, Carlos Tevez aracılığı ile Higuain'e ulaşacak ve önemli bir teklif iletecek. Bu da Higuain için bir olasılık. Önümüzdeki hafta gelişmeleri takip edeceğiz.
"GONZALO HIGUAIN KİMDİR?
10 Aralık 1987 tarihinde İtalya'nın Brest şehrinde dünyaya gelen Gonzalo Higuain, aslen Arjantinlidir.
Kariyerine River Plate'in U20 takımında başlayan Higuain, daha sonra sırasıyla; River Plate A Takımı, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea formaları giydi. Mavilerin ardından Juve'ye geri döndü.
Gonzalo Higuain bu sezon toplam çıktığı 34 müsabakada 8 gol 8 asist üretti. Öte yandan Arjantin Milli Takımı ile 75 müsabakada rol alan golcü futbolcu 31 golü rakip filelere gönderdi.
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