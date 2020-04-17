Gökhan Gönül'den Fenerbahçe'ye net mesaj: Futbolu bırakınca da Beşiktaş
Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Gökhan Gönül'den Fenerbahçe'ye net mesaj. Adı son dönemde sarı lacivertli takımla anılan başarılı oyuncunun "Beşiktaş bana her zaman kucak açtı. Futbolu burada bırakıp, sonrasında teknik ekipte yer almak istiyorum" dediği bildirildi.
Beşiktaş'ın yaptığı sözleşme yenileme teklifini kabul eden Gökhan Gönül ile kriz sonrasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor
İsmi son günlerde Fenerbahçe ile de anılan A Milli oyuncunun siyah beyazlılarda devam edeceği bildirildi.
FUTBOLU BIRAKINCA DA BEŞİKTAŞ
Gökhan'a 8.4 milyon TL ödenecek, bu rakamın 1.4 milyon TL'si vergi olarak verilecek. Gönül görüştüğü Torunoğulları'na, "Beşiktaş bana her zaman kucak açtı. Futbolu burada bırakıp, sonrasında teknik ekipte yer almak istiyorum" dediği bildirildi.
35 yaşındaki Gökhan Gönül, Beşiktaş'ta toplamda 134 maçta 7 gol atarken 13 asist yaptı.
Kaynak:Sabah
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