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Gökhan Gönül'den Fenerbahçe'ye net mesaj: Futbolu bırakınca da Beşiktaş

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Giriş Tarihi: 17.04.2020
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GÖKHAN GÖNÜL'DEN FENERBAHÇE'YE NET MESAJ!

Sezon sonu ile sözleşmesi sona erecek 'den 'ye net mesaj. Adı son dönemde sarı lacivertli takımla anılan başarılı oyuncunun "Beşiktaş bana her zaman kucak açtı. burada bırakıp, sonrasında teknik ekipte yer almak istiyorum" dediği bildirildi.

'ın yaptığı sözleşme yenileme teklifini kabul eden ile kriz sonrasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor

İsmi son günlerde ile de anılan A Milli oyuncunun siyah beyazlılarda devam edeceği bildirildi.

FUTBOLU BIRAKINCA DA BEŞİKTAŞ
Gökhan'a 8.4 milyon TL ödenecek, bu rakamın 1.4 milyon TL'si vergi olarak verilecek. Gönül görüştüğü Torunoğulları'na, "Beşiktaş bana her zaman kucak açtı. burada bırakıp, sonrasında teknik ekipte yer almak istiyorum" dediği bildirildi.

35 yaşındaki Gökhan Gönül, Beşiktaş'ta toplamda 134 maçta 7 gol atarken 13 asist yaptı.

Kaynak:Sabah

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