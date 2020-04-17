Galatasaray'da sezon sonu bir dönem kapanacak!
Galatasaray'da sezon sonu bir dönem kapanacak. Brezilyalı sağ bek Mariano ve Japon sol bek Nagatomo ülkelerine dönecek. Kaptan Selçuk'un kulüpte antrenörlüğe adım atması bekleniyor. Böylece Galatasaray'a üst üste iki sene şampiyonluğu getiren takımdan 3 futbolcu veda edecek.
Galatasaray'ın mevcut kadrosunda kiralıklar dışında 4 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Bu isimlerden Nagatomo Japonya'ya, Mariano Brezilya'ya dönecek. 35 yaşındaki Selçuk İnan da büyük olasılıkla futbolu bırakacak ve sarı-kırmızılı kulüpte antrenörlüğe adım atacak.
DONK'LA YENİ SÖZLEŞME
Donk ise ücretinde indirime gitmesi halinde bir yıl daha Galatasaray'da kalacak. Terim'in stoper, ön libero ve forvette jokeri olan Donk, sezonun ikinci yarısında Luyindama'nın boşluğunu doldururken, profesyonelliği ile de arkadaşlarına örnek teşkil etti. 34 yaşında olmasına rağmen güçlü fiziği ile göz dolduran Hollandalı oyuncuya yönetim, yeni sözleşme önerme kararı aldı.
FEDAKARLIĞA HAZIR GÖRÜNÜYOR
Sarı-kırmızılılar, 2.2 milyon Euro garanti para kazanan Donk'tan ücretini yüzde 30 indirmesini isteyecek. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan 34 yaşındaki oyuncu düzenini bozmak istemediği için fedakarlığa hazır görünüyor
Kaynak:Sabah
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