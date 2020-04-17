17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da sezon sonu bir dönem kapanacak!

Galatasaray'da sezon sonu bir dönem kapanacak!

SPOR
Giriş Tarihi: 17.04.2020
ABONE OL
GALATASARAY'DA SEZON SONU BİR DÖNEM KAPANACAK!

'da sezon sonu bir dönem kapanacak. Brezilyalı sağ bek Mariano ve Japon sol bek Nagatomo ülkelerine dönecek. Kaptan Selçuk'un kulüpte antrenörlüğe adım atması bekleniyor. Böylece Galatasaray'a üst üste iki sene şampiyonluğu getiren takımdan 3 futbolcu veda edecek.

'ın mevcut kadrosunda kiralıklar dışında 4 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Bu isimlerden Nagatomo Japonya'ya, Mariano Brezilya'ya dönecek. 35 yaşındaki da büyük olasılıkla futbolu bırakacak ve sarı-kırmızılı kulüpte antrenörlüğe adım atacak.

DONK'LA YENİ SÖZLEŞME
Donk ise ücretinde indirime gitmesi halinde bir yıl daha Galatasaray'da kalacak. Terim'in stoper, ön libero ve forvette jokeri olan Donk, sezonun ikinci yarısında Luyindama'nın boşluğunu doldururken, profesyonelliği ile de arkadaşlarına örnek teşkil etti. 34 yaşında olmasına rağmen güçlü fiziği ile göz dolduran Hollandalı oyuncuya yönetim, yeni sözleşme önerme kararı aldı.

FEDAKARLIĞA HAZIR GÖRÜNÜYOR
Sarı-kırmızılılar, 2.2 milyon Euro garanti para kazanan Donk'tan ücretini yüzde 30 indirmesini isteyecek. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan 34 yaşındaki oyuncu düzenini bozmak istemediği için fedakarlığa hazır görünüyor

Kaynak:Sabah

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA