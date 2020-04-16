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Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum

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Giriş Tarihi: 16.04.2020
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KULÜP BAŞKANINDAN FLAŞ SÖZLER: AŞI İÇİN KOBAY OLURUM

Serie A ekiplerinden 'nın Başkanı , futbola olan özlemini dile getirirken, "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa aşı için gönüllü olarak kobay olurum" dedi.

Başkanı , korona virüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Futbola tekrar geri dönmelerinin mümkün olması durumunda her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten Başkan Ferrero, "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa, yani tekrar sağlıklı bir biçimde oynayabileceğimiz anlamına gelirse aşı için ben gönüllü kobay olurum" ifadelerini kullandı.

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