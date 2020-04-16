Fenerbahçe'den savunmaya takviye! Bogdan Planic'e yeni teklif

Fenerbahçe yönetimi, takımın zayıf karnı olan stoper bölgesi için transfer yapmaya kararlı. İsmi sezon başında da sarı lacivertli takım ile anılan FCSB'nin Sırp stoperi Bogdan Planic için, Kanarya'nın yeniden devreye girdiği belirtildi.

Sezon başında ismi Fenerbahçe ile anılan Bogdan Planic için Sarı-Lacivertliler'in bir kez daha devreye girdiği belirtildi.

SÖZLEŞME SÜRESİ 1 YIL UZAYABİLİR

Sport.ro'nun haberine göre Planic'in FCSB ile olan sözleşmesi, bu sezonun sonunda bitiyor. Fakat mevcut anlaşmada iki taraftan da herhangi bir talep gelmediği sürece kontrat süresinin opsiyon dolayısıyla 1 sene daha uzadığı aktarılıyor.

KULÜPLE OYUNCUNUN ARASI AÇIK

FCSB'nin başkanı Becali, Planic ile yaptığı kontrat görüşmelerinden dolayı sıkıntı yaşıyor. Oyuncunun ciddi maaş artışı talebi nedeniyle bu görüşmelerin durduğu ve Becali'nin oyuncuyla arasının açıldığı belirtiliyor.

Rumen sitesinin iddiasına göre ise 28 yaşındaki stopere Eintracht Frankfurt, FK Ural ve Fenerbahçe teklif sunmuş durumdalar.