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Kayserispor'a güzel haber! Negatif çıktılar

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Giriş Tarihi: 10.04.2020
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KAYSERİSPOR'A GÜZEL HABER! NEGATİF ÇIKTILAR

Hes Kablo 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilk testi pozitif çıkan bir idari personelin ikinci testinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tarihinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan idari personelin 8 Nisan'da yapılan ikinci testinin sonucunda enfeksiyona rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, "24 Mart tarihinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan idari personelimizin 8 Nisan tarihinde tekrarlanan test sonucu negatif çıkmıştır. Değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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