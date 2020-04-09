Galatasaray'dan voleybol şubesi hakkında flaş karar
Galatasaray'da voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, alınan flaş kararı açıkladı. Galatasaray Kulübü, voleybol takımlarını tamamen Türk sporculardan kuracak.
Galatasaray Kulübü, voleybol takımlarını tamamen Türk sporculardan kuracak.
Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Okan Böke, sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek bir yabancı voleybolcularının olduğunu, onunla da görüşeceklerini kaydetti.
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