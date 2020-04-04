Ünlü boksör Anthony Yarde koronavirüs nedeniyle babasını ve babaannesini kaybetti

Dünyanın en iyi boksörleri arasonda bulunan 28 yaşındaki Anthony Yarde, corona virüs nedeniyle önce babasını sonra babaannesini kaybederek onları son yolculuklarına uğurladı. Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yapan ve insanları koronavirüse karşı daha dikkatli olma konusunda uyaran Yarde, “Bu iş ciddi, lütfen evinizde kalın ve size söyleneni yapın" sözlerini dile getirdi.

İngiliz boksör Anthony Yarde, corona virüs sebebiyle babasını kaybetmesinden iki gün sonra babaannesini de corona virüsten dolayı kaybetti.

ÖNCE BABASINI SONRA BABAANNESİNİ KAYBETTİ

Dünyanın en iyi 10 hafif siklet boksörü arasında bulunan 28 yaşındaki İngiliz boksör, iki gün önce babasının Corona virüsü sebebiyle öldüğünü açıklamıştı. Yarde, gece saatlerinde yaptığı açıklamayla babaannesinin de corona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

"LÜTFEN EVİNİZDE KALIN"

Instagram hesabından duygusal bir açıklama yapan Yarde, "Önce babam ardından babamın annesi öldü. Bu iş ciddi. İnsanlar anlamakta güçlük çekiyor. Ölümün onları veya yakınlarını vurduğunda durumun kötülüğünü anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Lütfen evinizde kalın ve size söyleneni yapın" sözlerini dile getirdi.