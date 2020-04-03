Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım atağı
Önümüzdeki sezon kadro planlamasını ağırlıklı yerli isimler üzerinden kurmak isteyen Galatasaray, bu kapsamda ligde adı öne çıkan yıldız oyuncularla temasa başladı. Sarı kırmızılı takım, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hasal Ali Kaldırım'la ilgileniyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezon mutlak bir sol bek takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonu Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ BİTECEK
Hürriyet'in haberine göre; Nagatomo'nun takımdan ayrılacağı ortamda Marcelo Saracchi gelecek sezon Galatasaray'ın tek sol beki olarak kalacak. Kurzawa ihtimali şu an kenarda dururken Terim'in Hasan Ali'yi de listesine eklediği ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu, şartlar uygun olması halinde kadrosuna katabileceği öğrenildi.
ŞENER ÖZBAYRAKLI AYRILIYOR
Galatasaray'da Saracchi'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor, Kurzawa alınırsa Terim, ikili rotasyon uygulayacak. Nagatomo'nun yanı sıra Şener ile de yollar ayrılacak.
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