Galatasaray'dan flaş karar! Yönetim harekete geçti
Futbol ekonomisine adeta darbe vuran corona virüs, kulüpleri maaş ödeme konusunda sıkıntıya soktu. Dünyanın önde gelen takımlarından Barcelona ve Juventus, oyuncu maaşlarında indirim yapma kararı aldı. Türkiye'den Galatasaray da, Juve ve Barça'yı takip ederek takımda yüksek maaş alan oyuncularından indirim talep edecek.
Dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olan Covid-19 salgınının en çok etkilediği alanlardan biri de spor ekonomisi. Futbol ve basketbol başta olmak üzere hemen her spor dalında kuluüpler krizden minimum etkilenmek için çare arayışında.
GALATASARAY DA AYNI STRATEJİYİ İZLEMEYE HAZIRLANIYOR
Sabah'ın haberine göre; Son dönemde Juventus ve Barcelona'nın oyuncularıyla anlaşarak maaşlarında indirime gitmesi birçok kulübe yol gösterecek gibi duruyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da aynı stratejiyi izlemeye hazırlanıyor.
İNDİRİM TALEP EDİLECEK
Sarı-kırmızılı yönetim, ilk etapta maaşı yüksek futbolcularla masaya oturmanın hesaplarını yapıyor. Falcao, Muslera, Belhanda ve Feghouli ile görüşecek olan Galatasaray, 4 futbolcudan kazançlarında indirim talep edecek. Bu isimlerle anlaşma sağlanırsa operasyon genişleyerek tüm takıma yayılacak.
B PLANI 3 AY ERTELEME
Galatasaray yönetiminin düşündüğü bir başka seçenek ise oyuncuların alacaklarını 3 ay ertelemesi. Maaş indirim istedği kabul görmezse B planı olarak ödemelerin ertelenmesi masaya yatırılacak.
Yaklaşık 7 milyon euroluk kazancıyla Falcao hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in en fazla kazanan ismi konumunda. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli yıldızlarından Feghouli 3.8 milyon euro, Muslera 3.5 milyon euro, Belhanda ise 3.3 milyon euro kazanıyor.
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