Yusuf Yazıcı ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu
Fransa'nın Lille Kulubü'nde kariyerini sürdüren futbolcu Yusuf Yazıcı, memleketi Trabzon'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.
Trabzonspor'dan sezon başında Fransa'nın Lille Kulubüne transfer olan ve sakatlığı nedeniyle Trabzon'da bulunan Yazıcı, Ortahisar ilçesine bağlı 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde vatandaşlara yardımda bulundu.
Yazıcı, mahalle muhtarı Mahmut Hayır'ın belirlediği ailelerin evlerine giderek, gıda kolilerini teslim etti.
Muhtar Hayır, yaptığı açıklamada, Yazıcı'nın daha önce ailesiyle birlikte 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirterek, futbolcunun, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğunu söyledi.
Milli futbolcu Yusuf yazıcı Trabzonlulara yardım dağıttı
Fransa'nın Lille Kulübü'nde forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerini unutmadı. Yazıcı, mahalle muhtarları aracılığıyla belirlenen ailelere elleriyle hazırladığı ve dezenfekte ettiği erzakları bireysel hijyen önlemlerini de alarak ihtiyaç sahiplerine teslim etti.
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