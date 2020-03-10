Muriç'e bir talip de İtalya'dan
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç, sergilediği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin krallık yarışındaki golcüsü Muriç için Lazio'nun devreye gireceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç'le ilgili transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Lazio'nun, Kosovalı golcüyü kadrosuna katmakta ısrarcı olduğu ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin birkaç sezondur Vedat Muriç'i takip ettiği ileri sürüldü. (Fotomaç)
Haberde ayrıca, Lazio ile birlikte Premier Lig devi Tottenham'ın da Muriç'i gündemine aldığı belirtildi. Arnavut vatandaşı olan Tare'nin, Kosovalı golcüyle aynı dili konuşmasının avantaj olabileceği ve bu nedenle Lazio'nun transferde bir adım önde olduğu vurgulandı. Lazio'nun Muriç ransferinden olumsuz sonuç alması halinde rotasını Chelsea'nin Fransız forveti Olivier Giroud'ya çevireceği iddia edildi.
BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO
Öte yandan Vedat Muriç için hem İtalyan, hem de İngiliz basınında bonservis bedeli olarak 20 milyon euro gösterildi. Fenerbahçe'nin oyuncuyu şu anda satmaya sıcak bakmamasından dolayı, Vedat Muriç'i satın almak isteyen kulübün en az 20 milyon euro'yu gözden çıkarması gerektiği kaydedildi.
27 MAÇTA 21 GOLE KATKI VERDİ
Vedat Muriç bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 13 gol attı ve 5 asist yaptı. Kosovalı golcü Türkiye Kupası ile birlikte tüm kulvarlarda 27 maçta 15 gol attı, 6 asist yaptı.
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