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Liverpool - Bournemouth (2-1) - Maç Özeti

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Giriş Tarihi: 09.03.2020
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LİVERPOOL - BOURNEMOUTH 2-1 - MAÇ ÖZETİ

'de lider sahasında konuk ettiği Bournemouth'u ve 'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapattı. Klopp'un öğrencileri 3 maç daha kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

'in 29. haftasında liderlik koltuğunda oturan evinde küme düşme hattında yer alan Bournemouth'u konuk etti.

Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Callum Wilson'ın golüyle 1-0 geriye düşen Kırmızılar, 25'te Mısırlı golcü ile eşitliği sağladı. 33. dakikada sahneye çıkan Senegalli yıldız ise takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçta ilk yarı Liverpool'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmazken, karşılaşma aynı skorla tamamlandı ve Liverpool hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu. İç sahada üst üste 22 maç kazanan Liverpool, bu alandaki rekorunu eline geçirdi.

Bu sonuçla en yakın rakibi 'e 25 puan fark atan Liverpool, şampiyonluğunu ilan etmeye de 3 maç uzakta. City'nin ise 2 maç eksiği bulunuyor.

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