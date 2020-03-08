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Chelsea - Everton maçının ardından değerlendirmeler

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Giriş Tarihi: 08.03.2020
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CHELSEA - EVERTON MAÇININ ARDINDAN DEĞERLENDİRMELER

İngiltere Premie Lig'in 29. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Stamford Bridge'deki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı. Chelsea'ye farklı galibiyeti getiren golleri Mount, Pedro, Willian ve Giroud attı. Bu sonucun ardından Londra ekibi puanını 48 yaparken, Everton 37 puanda kaldı.

'de ile karşı karşıya geldi. 29. haftanın zorlu maçlarından biri olan mücadeleyi Chelsea zorlanmadan 4-0 kazandı.

Maviler ilk yarıyı 2-0 öne kapatırken goller 14. dakikada Mount ve 21'de Pedro'dan geldi. İkinci yarıda da maçın hakimi olan Chelsea, 51'de Willian ve 54'te Giroud'un fileleri havalandırmasıyla 3 puana uzandı.

Chelsea, 4-0'lık galibiyet sonrası puanını 48'e çıkarırken, Everton 37 puanda kaldı.

Gelecek hafta Chelsea, Aston Villa deplasmanında olacak. Everton ise ezeli rakibi Liverpool'u konuk edecek.

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