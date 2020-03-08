Başkan Erdoğan test sürüşünde Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçını dinledi

Başkan Erdoğan açılışını yaptığı Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk test sürüşünü de gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan test sürüşü sırasında radyodan Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçını dinledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, açılışın ardından otoyoldaki ilk test sürüşünü de gerçekleştirdi.

Sürüş esnasında vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan ve onları selamlamayı ihmal etmeyen Başkan Erdoğan, bir yandan da futbola olan tutkusunu gözler önüne serdi.

RİZESPOR-ALANYASPOR MAÇINI TAKİP ETTİ

Başkan Erdoğan, test sürüşü sırasında Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçının son anlarını radyodan takip etti. Erdoğan'ın bu anları kameralara yansıdı.