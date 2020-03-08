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Başkan Erdoğan test sürüşünde Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçını dinledi

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Giriş Tarihi: 08.03.2020
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ERDOĞAN RİZESPOR-ALANYASPOR MAÇINI DİNLEDİ

açılışını yaptığı Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk test sürüşünü de gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan test sürüşü sırasında radyodan Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçını dinledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, açılışın ardından otoyoldaki ilk test sürüşünü de gerçekleştirdi.

Sürüş esnasında vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan ve onları selamlamayı ihmal etmeyen , bir yandan da futbola olan tutkusunu gözler önüne serdi.

RİZESPOR-ALANYASPOR MAÇINI TAKİP ETTİ

Başkan Erdoğan, test sürüşü sırasında Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçının son anlarını radyodan takip etti. Erdoğan'ın bu anları kameralara yansıdı.

Başkan Erdoğan test sürüşü sırasında Rizespor-Alanyaspor maçını dinledi BAŞKAN ERDOĞAN TEST SÜRÜŞÜ SIRASINDA RİZESPOR-ALANYASPOR MAÇINI DİNLEDİ

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