Galatasaray Efe Kansız'ı transfer etti

Galatasaray, TFF 2. ligde bulunan Manisa Futbol Kulübünün oyuncusu Efe Kansız'ı altyapısına transfer etti. Efe Kansız, Manisa Futbol Kulübü'nde U15 Ligi'nde 17 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

TFF 2'nci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü'nün U15 takımında forma giyen Efe Kansız, Galatasaray altyapısına transfer oldu.

2017 yılından bu yana Manisa FK altyapısında forma giyen Efe Kansız, Galatasaray'a imza attı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Geçen sezon kaptanlığını yaptığı Manisa FK'da U14 kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan Efe, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan olan Bölge Karması maçlarına davet edilmişti.

Efe Kansız, Manisa Futbol Kulübü'nde U15 Ligi'nde 17 maça çıkıp 4 gol kaydetti.