04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray Efe Kansız'ı transfer etti

SPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2020
GALATASARAY EFE KANSIZ'I TRANSFER ETTİ

, 2. ligde bulunan Manisa Futbol Kulübünün oyuncusu 'ı altyapısına transfer etti. Efe Kansız, Manisa Futbol Kulübü'nde Ligi'nde 17 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

2'nci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü'nün takımında forma giyen , altyapısına transfer oldu.

2017 yılından bu yana Manisa FK altyapısında forma giyen Efe Kansız, Galatasaray'a imza attı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI
Geçen sezon kaptanlığını yaptığı Manisa FK'da U14 kategorisinde şampiyonluğu yaşayan Efe, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan olan Bölge Karması maçlarına davet edilmişti.

Efe Kansız, Manisa Futbol Kulübü'nde U15 Ligi'nde 17 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN