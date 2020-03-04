Bundesliga'da 24. haftanın en güzel 5 golü

Almanya Bundesliga'da 24. hafta karşılaşmaları yine büyük heyecana sahne oldu. İşte kritik haftaya damgasını vuran en güzel 5 gol...

Almanya Bundesliga'da 24. hafta karşılaşmaları yine büyük heyecana sahne oldu. İşte kritik haftaya damgasını vuran en güzel 5 gol...