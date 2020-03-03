Konyaspor 0-0 Kasımpaşa MAÇ SONUCU
Düşme potasından uzaklaşmak isteyen Konyaspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı. Taraftarlar maç boyu Kahraman Mehmetçikler’e destek verdi.
Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen İttifak Holding Konyaspor ile Kasımpaşa karşılaştı. 18. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, top defanstan döndü. 39'da Skubic'in sağdan getirdiği topu Ömer Ali Şahiner topuğuyla Mak'a çıkardı. Mak'ın şutu, savunmadan sekip kornere çıktı. 43'te Quaresma'nın şutu auta gitti. İlk yarı golsüz sona erdi.
RAMAZAN DEVLEŞTİ
67. dakikada Thuram'ın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Ramazan Köse topu uzaklaştırdı. 75. dakikada Selim Ay'ın ceza sahası içinden çektiği şutta top defanstan döndü. 84. dakikada Hurtado'nun kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen topu kaleci Ramazan Köse direk dibinden güçlükle çıkardı: 0-0. Maç boyu taraftarlar İdlib'de şehit düşen askerler için tezahüratlarda bulundu.
CENAZEYE GİTTİLER
Konya taraftar grubu Nalçacılar, Kasımpaşa maçı öncesi stadyuma geldi ancak maçı izlemedi. Tribüne pankart asan taraftarların, maç saatine denk gelen şehit cenazesine katıldığı öğrenildi
ŞEHİTLER UNUTULMAZ
Konya-Kasımpaşa maçı öncesinde İdlib'de şehit olan tüm askerlerimizin ismi stat hoparlöründen anons edildi. Anonsu yapan kişinin gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Tüm askerlerimizin isimleri ve fotoğrafları skorboardda gösterildi. Taraftarlar her isim sonrası "Burada" yanıtını verdi. Taraftarlar maç boyu Mehmetçiklere destek verdi.
BERABERLİK ZAMANI
Maç sonu iki takım teknik direktörü de birlik çağrısında bulundu. Bülent Korkmaz, "Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Birlik, beraberlik zamanı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Fuat Çapa ise, "Çok üzgünüz. Bir daha yaşanmamasını diliyoruz" yorumunu yaptı.
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