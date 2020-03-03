Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu yayına beraber çıktı
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan aldı. Maçın ardından sarı-kırmızılı teknik direktör Fatih Terim ve başkent ekibinin teknik adamı Hamza Hamzaoğlu yayıncı kuruluşa beraber çıktı ve önemli mesajlar verdi.
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı sonrası iki teknik adam da aynı anda açıklama yapmak için yayıncı kuruluşa çıktı.
Fatih Terim: Maç oynandı bitti, günün anlam ve önemi dolayısıyla sayın Güntekin ve stüdyodakiler maç kritiğini bizim yerimize yaparlarsa seviniriz. Biz üzüntümüzü bu şekilde dile getirmek istedik.
Allah kimseye evlat acısı vermesin, kolay bir şey değil. Yan yana durmamız taraftarıyım, safları sıklaştırma zamanı. Tam o zamandır bu zaman.
Futbol kamuoyu çok çabuk birleşerek, herkes aynı dili konuştu. Ümit ederim ülkede herkes aynı dili konuşur. Sadece bizler değil, her platform. Ne muhalefeti, ne iktidarı, ne ötekisi, herkesin aynı dili konuşma zamanı.
Biz bu ülke için yeri geldi göğsümüzde Ay-Yıldızı taşıdık. 50 senedir de İstiklal Marşı söylüyoruz sahalarda. Ülkenin kaybı, ülkenin herhangi bir yerde yanlış anılması, yanlış düşüncelerin olması, birinin ayağına taş değmesi bizi herkesten çok üzer.
Hamza Hamzaoğlu: Oyuncularımız oynadı, mücadelelerini verdiler. Acımız büyük. Onların acısından daha büyük bir şey olmadığını, maçların, sonuçların bir öneminin olmadığını dile getirmek istedik.
Hep zor günlerde bir araya geliyoruz, artık iyi günlerde de birlikte olmalıyız. Biz hocamla birlikte milli takıma hizmet ettik, onurla, şerefle bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Rakip olduk, mücadele ettik sahada oyuncularımız mücadele etti ama hep beraberiz.
Bu bütün takımlar, bütün oyuncular için geçerli. Artık düşmanlığı, her şeyi kenara bırakalım. Kötü günlerde olduğu gibi iyi günlerde de birlikte olalım. Bu vatan, bu evlatlar bizim. Her zaman sahip çıkalım. İyi günlerinde de...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Kayserispor 5 maçın ardından galibiyet ile tanıştı!
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE
- Konyaspor'da Malatya mesaisi sürüyor
- Denizlispor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor!
- Yeni Malatyaspor'un yeni hocası belli oldu
- Ankaragücü'nde Beşiktaş mesaisi başladı!
- Galatasaray ve Başakşehir'e PFDK şoku!
- Ünal Karaman'ın yeni takımı resmen belli oldu
- Galatasaray'a Alex Telles piyangosu
- Trabzonspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EDHO neden yok? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- ŞOK'ta bakım ve temizlik ürünleri sürprizlerle dolu! ŞOK 4 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 3. cemre ne zaman düşecek? 2020'de cemre toprağa ne zaman düşer?
- Aero L-39 Albatros savaş ucağı özellikleri nedir? L-39 savağı uçağı hangi ülkelerde var?
- Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş şartları nedir?
- Yeni EFT ücreti ne kadar? Banka EFT ücretleri kaç para? EFT ne zaman hesaba geçer?
- TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı?
- Mart ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- 100 bin TL’ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar! 2020 Mart ayı en uygun ikinci el araba modelleri listesi…
- KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama!
- Resmi Gazete’de yayımlandı! TÜBİTAK 95 personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste | TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonucu isim listesi!