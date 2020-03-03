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Kayserispor 5 maçın ardından galibiyet ile tanıştı!

SPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2020
KAYSERİSPOR 5 MAÇIN ARDINDAN GALİBİYET İLE TANIŞTI!

'in 24. haftasında sahasında  ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 kazanan , iç saha şanssızlığını da yenmiş oldu. Hes Kablo Kayserispor ligin ikinci yarısında ilk iç saha galibiyetine imza attı.

Ligin ikinci yarısında çıktığı 3 , 1 maçında kazanamayarak berabere kalan Sarı Kırmızılılar, Pazartesi günü maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

'un ligin ikinci yarısında oynadığı iç saha maçları ve neticeleri şöyle:

Kayserispor-Ankaragücü: 1-1 (Lig)
Kayserispor-Antalyaspor: 2-2 (Lig)
Kayserispor-Konyaspor: 2-2 (Lig)
Kayserispor-Göztepe: 1-0 (Lig)
Kayserispor-Fenerbahçe: 0-0 (Kupa)

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