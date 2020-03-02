Union Berlin - Wolfsburg (2-2) - Maç Özeti
Giriş Tarihi: 02.03.2020
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 24. haftasında Union Berlin evinde Wolfsburg ile 2-2 berabere kaldı. Union Berlin'in gollerini Sebastian Andersson ve Marvin Friedrich atarken Wolfsburg'un golleri Yannick Gerhardt ve Wout Weghorst'tan geldi. Bu sonuçla ev sahibi ekibin puanı 30, konuk ekibin puanı ise 35'e yükseldi.
Union Berlin, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 24. haftasında Wolfsburg'u konuk etti.
TSİ 15.30'da başlayan ve Alte Forsterei Stadyumu'nda oynanan maçta taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Union Berlin'in gollerini Sebastian Andersson ve Marvin Friedrich atarken Wolfsburg'un golleri Yannick Gerhardt ve Wout Weghorst'tan geldi
Bu sonuçla Union Berlin'in puanı 30, Wolfsburg'un puanı ie 35'e yükseldi.
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