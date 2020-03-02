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Union Berlin - Wolfsburg (2-2) - Maç Özeti

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Giriş Tarihi: 02.03.2020
UNİON BERLİN - WOLFSBURG 2-2 - MAÇ ÖZETİ

'nin (Bundesliga) 24. haftasında evinde ile 2-2 berabere kaldı. Union Berlin'in gollerini ve atarken Wolfsburg'un golleri ve 'tan geldi. Bu sonuçla ev sahibi ekibin puanı 30, konuk ekibin puanı ise 35'e yükseldi.

, 'nin (Bundesliga) 24. haftasında 'u konuk etti.

TSİ 15.30'da başlayan ve Alte Forsterei Stadyumu'nda oynanan maçta taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Union Berlin'in gollerini ve atarken Wolfsburg'un golleri ve 'tan geldi

Bu sonuçla Union Berlin'in puanı 30, Wolfsburg'un puanı ie 35'e yükseldi.

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