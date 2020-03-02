Son dakika: Fenerbahçe Ersun Yanal ayrılığını KAP'a bildirdi!

Son dakika haberine göre; Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak alınan kötü sonuçlar nedeniyle Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertliler ayrılığı KAP'a bildirdi.

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak alınan kötü sonuçlar nedeniyle Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertliler ayrılığı KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal ile olan sözleşmesini, tarafların karşılıklı anlayışı çerçevesinde anlaşmaya vararak sona erdirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur.