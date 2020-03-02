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Son dakika: Fenerbahçe Ersun Yanal ayrılığını KAP'a bildirdi!

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Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
FENERBAHÇE AYRILIĞI KAP'A BİLDİRDİ!

Son dakika haberine göre; 'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak alınan kötü sonuçlar nedeniyle 'de ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertliler ayrılığı 'a bildirdi.

'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak alınan kötü sonuçlar nedeniyle 'de ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertliler ayrılığı 'a bildirdi.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal ile olan sözleşmesini, tarafların karşılıklı anlayışı çerçevesinde anlaşmaya vararak sona erdirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur.

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