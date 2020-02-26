Mario Lemina'dan Galatasaray'a kötü haber!
Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Mario Lemina'dan kötü haber geldi. Sakatlığı gerekçesiyle derbide forma giyemeyen yıldız oyuncu, bu hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçında da forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Öte yandan sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyen Gabonlu oyuncu Mario Lemina'dan ise kötü haber geldi. İşte detaylar...
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisi kadrosuna alınmayan ve çalışmalarına salonda devam eden Mario Lemina bu hafta sonu oynanacak olan Gençlerbirliği maçında da forma giyemeyecek.
Sarı-Kırmızılı kulübün sağlık ekibi, Gabonlu orta saha oyuncusunu Gençlerbirliği maçında riske atmak istemiyor. Fatih Terim'in de tam kapasite ile sezonun kritik haftalarında yararlanmak istediği Lemina'yı Beşiktaş ile 26. haftada oynanacak olan derbide sahada görmek istediği ifade edildi.
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