26 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Mario Lemina'dan Galatasaray'a kötü haber!

SPOR
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
GALATASARAY'A KÖTÜ HABER! FORMA GİYEMEYECEK...

'ın yıldız orta saha oyuncusu 'dan kötü haber geldi. Sakatlığı gerekçesiyle derbide forma giyemeyen yıldız oyuncu, bu hafta sonu oynanacak  maçında da forma giyemeyecek.

'in 23. haftasında ezeli rakibi 'yi deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden 'da yüzler gülüyor. Öte yandan sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyen Gabonlu oyuncu 'dan ise kötü haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisi kadrosuna alınmayan ve çalışmalarına salonda devam eden Mario Lemina bu hafta sonu oynanacak olan maçında da forma giyemeyecek.

Sarı-Kırmızılı kulübün sağlık ekibi, Gabonlu orta saha oyuncusunu Gençlerbirliği maçında riske atmak istemiyor. 'in de tam kapasite ile sezonun kritik haftalarında yararlanmak istediği Lemina'yı ile 26. haftada oynanacak olan derbide sahada görmek istediği ifade edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN