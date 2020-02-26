Manchester City resmen CAS'a başvurdu
Giriş Tarihi: 26.02.2020
Son dakika haberi... UEFA'dan Avrupa kupalarından 2 yıl men ve 30 milyon Euro para cezası alan Manchester City, CAS'a başvurdu.
UEFA'dan Avrupa kupalarından 2 yıl men ve 30 milyon Euro para cezası alan Manchester City, CAS'a başvurdu.
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