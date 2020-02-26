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Manchester City resmen CAS'a başvurdu

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Giriş Tarihi: 26.02.2020
MANCHESTER CİTY RESMEN CAS'A BAŞVURDU

Son dakika haberi... 'dan Avrupa kupalarından 2 yıl men ve 30 milyon Euro para cezası alan , 'a başvurdu.

'dan Avrupa kupalarından 2 yıl men ve 30 milyon Euro para cezası alan , 'a başvurdu.

UEFA, Manchester City'yi 2 yıl Avrupa kupalarından men etti UEFA, MANCHESTER CİTY'Yİ 2 YIL AVRUPA KUPALARINDAN MEN ETTİ

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