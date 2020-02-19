Fernando Muslera: Göreceksiniz en iyi transferimiz olacak
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın Adem Büyük hakkında söylediği sözler tek tek gerçekleşiyor. Muslera başarılı oyuncunun Galatasaray'a transfer olduğunda Florya'da "Göreceksiniz; en iyi transferimiz olacak. Çünkü rakip savunmalara ters gelecek. Beklentilerin kesinlikle üstüne çıkacak ve bize çok katkı sağlayacak.” demişti. Adem şimdiye kadar ortaya koyduğu performansla Muslera'yı haklı çıkardı.
Galatasaray yönetimi, yaz transferinde en büyük eforu Falcao için harcadı. Son güne kadar Kolombiyalı yıldızın kulübünü ikna etmek için uğraşan sarı-kırmızılılar, bir yandan da aynı mevki için yurt içinde arayıştaydı.
İşte o günlerde Adem Büyük transferi, Falcao'nun gölgesinde kaldı ve taraftar cephesinde fazla ilgi görmedi. İki yıllık anlaşma yapılan ve 7.5 milyon TL net transfer ücreti ödenen 32 yaşındaki golcü, 3 kulvarda 9 golle Aslan'ın en skorer ismi oldu.
GALATASARAY'IN EN VERİMLİ OYUNCUSU
Ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerden övgü alan Adem, bir ismi şaşırtmadı. O da Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera… Çünkü Uruguaylı eldiven, Adem Büyük'ten böyle bir performans beklediğini oyuncunun transferi açıklandığı gün Florya'da dile getirmiş ve "Göreceksiniz; Adem en iyi transferimiz olacak.
Rakip savunmalara çok ters gelecek. Güçlü, atletik ve hava hakimiyeti mükemmel. Beklentilerin kesinlikle üstüne çıkacak ve bize çok katkı sağlayacak'' iddiasında bulunmuştu. Muslera'nın öngörüsü tuttu, Adem Büyük sezonun en verimli transferi olmayı başardı.
MUSLERA'YA 2 GOLÜ VAR!
Adem Büyük, Galatasaray kalecisi Muslera'yı iki kez avladı. 2014-15'te Kasımpaşa formasıyla, 2-1 yenildikleri karşılaşmada mücadelenin ilk golünü atmıştı. 2018-19'da ise Y.Malatya'nın Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta gol Adem'den gelmişti.
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