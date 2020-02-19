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Fernando Muslera: Göreceksiniz en iyi transferimiz olacak

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Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
MUSLERA: GÖRECEKSİNİZ EN İYİ TRANSFERİMİZ OLACAK

'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın hakkında söylediği sözler tek tek gerçekleşiyor. Muslera başarılı oyuncunun Galatasaray'a olduğunda Florya'da "Göreceksiniz; en iyi transferimiz olacak. Çünkü rakip savunmalara ters gelecek. Beklentilerin kesinlikle üstüne çıkacak ve bize çok katkı sağlayacak.” demişti. Adem şimdiye kadar ortaya koyduğu performansla Muslera'yı haklı çıkardı.

yönetimi, yaz transferinde en büyük eforu Falcao için harcadı. Son güne kadar Kolombiyalı yıldızın kulübünü ikna etmek için uğraşan sarı-kırmızılılar, bir yandan da aynı mevki için yurt içinde arayıştaydı.

İşte o günlerde transferi, Falcao'nun gölgesinde kaldı ve taraftar cephesinde fazla ilgi görmedi. İki yıllık anlaşma yapılan ve 7.5 milyon TL net ücreti ödenen 32 yaşındaki golcü, 3 kulvarda 9 golle Aslan'ın en skorer ismi oldu.

GALATASARAY'IN EN VERİMLİ OYUNCUSU
Ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerden övgü alan Adem, bir ismi şaşırtmadı. O da Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera… Çünkü Uruguaylı eldiven, Adem Büyük'ten böyle bir performans beklediğini oyuncunun transferi açıklandığı gün Florya'da dile getirmiş ve "Göreceksiniz; Adem en iyi transferimiz olacak.

Rakip savunmalara çok ters gelecek. Güçlü, atletik ve hava hakimiyeti mükemmel. Beklentilerin kesinlikle üstüne çıkacak ve bize çok katkı sağlayacak'' iddiasında bulunmuştu. Muslera'nın öngörüsü tuttu, Adem Büyük sezonun en verimli transferi olmayı başardı.

MUSLERA'YA 2 GOLÜ VAR!
Adem Büyük, Galatasaray kalecisi Muslera'yı iki kez avladı. 2014-15'te formasıyla, 2-1 yenildikleri karşılaşmada mücadelenin ilk golünü atmıştı. 2018-19'da ise Y.Malatya'nın Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta gol Adem'den gelmişti.

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