Trabzonspor'un şampiyonluğa taşıyacak istatistik
Trabzonspor'da kaptan Sosa ve Sörloth fark yaratan isimler olurken, bordo mavilileri şampiyonluğa taşıyacan istatistikler ortaya çıktı. Karadeniz Fırtına'sı etkili futboluyla rakibine nefes aldırmazken, kalesini savunma noktasında da başarılı bir grafik çizdi.
Süper Lig'de maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, ortaya koyduğu istatistiklerle bu tablonun tesadüf olmadığını gözler önüne serdi. Bordomavili takım, hücumdan savunmaya çok sayıda alanda adını üst sıralara yazdırdı. İşte Trabzonspor'un dikkat çekenleri:
KAPNTA SOSA VE SÖRLOTH FARK YARATTI
Sabah'ın haberine göre, ligde attığı 47 golle en golcü takım durumunda bulunan Trabzonspor, aynı zamanda maç başına 18.5 olan rakipten top çalma karnesinde de ikinci sırada yer alıyor.
Bordo-mavili takımda 17 gol atan ve 6 asist yapan Sörloth, gol karnesinde ligin zirvesinde bulunuyor. 34'lük kaptan Sosa ise hem kilit pas (3.1) hem de orta (2.4) karnelerinde başı çekti.
HIZINI VE GÜCÜNÜ KAYBETMİYOR
Bordo-mavili ekibinin başka bir dikkat çeken özelliği de sürati ve gücü oldu. Trabzonspor'da oyuncular maç başına 13.7 olan dripling karnesiyle ilk sırada yer alırken, Nwakaeme de maç başına 3.3'lük dripling performansıyla ligin en iyisi olmayı başardı. Karadeniz ekibi hızının yanına bir de gücü ekledi. Bordo-mavililer şu ana kadar maç başına sadece 14 hava topu mücadelesi kaybetti ve bu alanda en iyi takım oldu.
RAKİPLERE SAVUNMADA RAHAT YOK
Trabzonspor'un Hüseyin Çimşir ile beraber üzerine koyduğu noktaların başında ise savunma karnesi geldi. Bordo-mavili takım maç başına rakiplerin attığı 4 şutu bloklarken bu değerde en iyi ekip olmayı başardı. Trabzonsporlu futbolcular aynı zamanda maç başına 20.4 olan atak kesme karnesinde de 4 numaraya yerleşti.
ÇİMŞİR İLE 11 YIL SONRA DÖRT DÖRTLÜK!
Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde ilk 4 maçını da kazanan Trabzonspor'da 40 yaşındaki teknik adam, 11 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Bordo-mavili takımda 2008-2009 sezonundan bu tarafa ilk kez bir teknik direktör göreve geldikten sonra ilk 4 lig maçını kazandı. Bunu en son Ahmet Özen gerçekleştirebilmişti.
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