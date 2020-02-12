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Son dakika haberi | İşte Süper Lig'in 22. hafta hakemleri!

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Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
İŞTE SÜPER LİG'İN 22. HAFTA HAKEMLERİ!

Son dakika haberi... () 'in 22. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Kritik Trabzonspor-Sivasspor maçını yönetecek.

, 'in 22. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

Trabzonspor - Sivasspor maçında düdük çalacak. Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen, Ankaragücü - maçını , Galatasaray - maçını ise Alper Ulusoy yönetecek.

MHK, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - maçının tartışmalı hakemi Ümit Öztürk'e bu hafta maç vermedi.

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