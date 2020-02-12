Son dakika haberi | İşte Süper Lig'in 22. hafta hakemleri!
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Kritik Trabzonspor-Sivasspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
TFF, Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
Trabzonspor - Sivasspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen, Ankaragücü - Fenerbahçe maçını Mete Kalkavan, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını ise Alper Ulusoy yönetecek.
MHK, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı hakemi Ümit Öztürk'e bu hafta maç vermedi.
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