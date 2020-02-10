Aykut Kocaman'dan duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı
İttifak Holding Konyaspor ile teknik direktörü Aykut Kocaman karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Tecrübeli hoca Kocaman, tesislere gelerek oyuncular ve kulüp çalışanlarıyla veda sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu yüklü o anlar kameralara böyle yansıdı.
Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından tecrübeli teknik adam, gözyaşlarıyla tesislerden ayrıldı.
Sabah saatlerinde ter idmanı yaptıran ve antrenmanın ardından kulüp yöneticileriyle yapılan görüşmede sözleşmesini fesh eden Kocaman, daha sonra yöneticiler, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.
DUYGUSAL ANLAR
Ardından Konyaspor tesisleri çıkışında kendisini bekleyen bir grup taraftarla da vedalaşan Kocaman'ın duygulandığı görüldü. Aykut Kocaman, veda esnasında gözyaşlarını tutamadı.Herhangi bir açıklama yapmak istemediğini ifade eden Kocaman, beraberinde antrenör Fahrudin Ömerovic ile birlikte tesislerden ayrıldı. Kocaman'ın kullandığı aracın plakalığında ise Konyaspor yazması dikkat çekti.
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