Sörloth’a VAR Baiano’ya yok
Giriş Tarihi: 09.02.2020
Trabzonspor cephesi maçın hakemi Hüseyin Göçek'e tepkili... Norveçli yıldız Sörloth, Baiano’yu ittiği için kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ona ik i kez acımasızca vuran Baiano oyunda kaldı.Trabzonspor cephesi maçın hakemi Hüseyin Göçek'e tepkili... Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Sörloth yediği tekmelerden sonra sinirlenerek Baiano'yu itti. Bu pozisyondan sonra maçın hakemi önce sarı kart gösterdi. Sonrasında ise VAR'a danışarak sarı kartı iptal etti. Sörloth'u kırmızı kartla oyundan attı. Bordo-Mavililer'in gol yollarındaki etkili oyuncusunun 2 maç ceza alması bekleniyor. Sörloth, hafta içinde kupada oynanacak Erzurumspor ve Süper Lig'deki Sivaspor maçlarında forma giyemeyecek.
Sörloth sinirlerine hakim olamadı ve Baino'yu itti. Sörloth kırmızı kart gördüğü pozisyondan önce aldığı darbelerle kötü duruma gelen ayağınının görüntüsünü paylaştı.
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