09 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Sergen Yalçın: Bütünleşerek kazandık

SPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2020
BÜTÜNLEŞEREK KAZANDIK

Teknik Direktörü , Gaziantep maçı sonrası bütünleşerek kazandıklarını söyledi. Başarılı hoca, “Kazanmak ve yarışın içinde olmak zorundayız” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü , Gaziantep maçı sonrası bütünleşerek kazandıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Ciddi bir beraberlik sağlandı. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Yarışın içinde olmalıyız" dedi.

LUCESCU GELEBİLİR
Yalçın, 'a danışman olması düşünülen Lucescu için de, "Ona saygım büyük. Buraya gelip görev yapmasında bir sakınca yok" diye konuştu.



KOBE BRYANT UNUTULMADI
Geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında ölen 'ın görüntüleri stat skorboardlarında kısa film olarak gösterildi.

LUCESCU YARIN İSTANBUL'DA
Beşiktaş'ın danışmanlık teklif ettiği Lucescu'nun yarın 'a geleceği öğrenildi. Yönetimin Rumen hoca ile yapacağı görüşmeden sonra Lucescu'nun durumu netleşmiş olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN