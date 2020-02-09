Sergen Yalçın: Bütünleşerek kazandık
Giriş Tarihi: 09.02.2020
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep maçı sonrası bütünleşerek kazandıklarını söyledi. Başarılı hoca, “Kazanmak ve yarışın içinde olmak zorundayız” dedi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep maçı sonrası bütünleşerek kazandıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Ciddi bir beraberlik sağlandı. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Yarışın içinde olmalıyız" dedi.
LUCESCU GELEBİLİR
Yalçın, Beşiktaş'a danışman olması düşünülen Lucescu için de, "Ona saygım büyük. Buraya gelip görev yapmasında bir sakınca yok" diye konuştu.
KOBE BRYANT UNUTULMADI
Geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında ölen Kobe Bryant'ın görüntüleri stat skorboardlarında kısa film olarak gösterildi.
LUCESCU YARIN İSTANBUL'DA
Beşiktaş'ın danışmanlık teklif ettiği Lucescu'nun yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi. Yönetimin Rumen hoca ile yapacağı görüşmeden sonra Lucescu'nun durumu netleşmiş olacak.
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