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Son dakika: Kerem Tunçeri'nin babası Haluk Tunçeri vefat etti

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Giriş Tarihi: 09.02.2020 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020
ÜNLÜ YILDIZIN BABASI VEFAT ETTİ

Son dakika... A Milli Erkek Basketbol Takım Menajeri 'nin babası, eski basketbolcu vefat etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, cenaze detaylarının daha sonra duyurulacağı belirtilerek, " olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

, milli takımın yanı sıra Galatasaray, İstanbul PTT, Ankaragücü, Muhafızgücü ve Altınordu takımlarının kadrolarında yer aldı.

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