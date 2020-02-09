Son dakika: Kerem Tunçeri'nin babası Haluk Tunçeri vefat etti
Giriş Tarihi: 09.02.2020 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020
Son dakika... A Milli Erkek Basketbol Takım Menajeri Kerem Tunçeri'nin babası, eski basketbolcu Haluk Tunçeri vefat etti.Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, cenaze detaylarının daha sonra duyurulacağı belirtilerek, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
Haluk Tunçeri, milli takımın yanı sıra Galatasaray, İstanbul PTT, Ankaragücü, Muhafızgücü ve Altınordu takımlarının kadrolarında yer aldı.
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