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Milli boksörlerden Macaristan'da bir altın, 2 bronz madalya

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Giriş Tarihi: 09.02.2020
MİLLİ BOKSÖRLERDEN BİR ALTIN, 2 BRONZ MADALYA

Milli Takımı, 64. Uluslararası Bocskai Boks Turnuvası'nda bir altın, 2 kazandı.

Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 33 ülkeden 275 sporcunun katılımıyla 'ın Debrecen şehrinde düzenlenen turnuva, final müsabakalarıyla sona erdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlık faaliyetleri kapsamında yer alan turnuvada 69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Fin rakibi Elina Gustafsson'u yenerek altın madalya elde etti.

Kadınlar 75 kiloda Şennur Demir ve erkekler 81 kiloda Bayram Malkan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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