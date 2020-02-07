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Yıldırım ve Adalı çeteden beraat etti

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Giriş Tarihi: 07.02.2020
YILDIRIM VE ADALI ÇETEDEN BERAAT ETTİ

13. futbolda şike davasında Yargıtay 5. Cesa Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozduğu beraat kararını inceledi. , ve çete suçlamasından beraat etti. Aziz Yıldırım'ın şike davasının ise bir kez daha Yargıtay'a taşınmasına karar verildi.

13.Ağır Ceza Mahkemesi futbolda şike davasında Yargıtay 5. Cesa Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozduğu beraat kararını inceledi. , ve çete suçlamasından beraat etti. Aziz Yıldırım'ın şike davasının ise bir kez daha Yargıtay'a taşınmasına karar verildi.

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